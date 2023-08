WTA Montreal 2023 | Lucia Bronzetti viene battuta all’esordio da Belinda Bencic

(Di martedì 8 agosto 2023) Si fermail cammino dinel main draw del torneo WTA 1000 di: sul cemento outdoor canadese l’azzurra cede all’elvetica, testa di serie numero 12, che si impone per 6-2 6-3 in un’ora e 35 minuti ed al prossimo turno affronterà la vincente del derby statunitense tra Alycia Parks e Lauren Davis. Nel primo set l’inizio è da incubo per l’azzurra, che nei primi quattro giochi vince appena 5 punti e si ritrova subito sotto 0-4. Moto d’orgoglio di, che nel quinto gioco recupera uno dei break di ritardo e poi annulla tre palle break aprima di riportarsi sul 2-4. La svizzera però riprende a macinare punti e nell’ottavo game, al terzo set point, strappa ancora la...

