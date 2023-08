Wta Montreal 2023 | il ritorno in campo è vittorioso per Caroline Wozniacki | 6-2 6-2 all’australiana Birrell

(Di martedì 8 agosto 2023) È unper, tornata sul tour WTA a distanza di più di tre anni dall’ultima volta. Nel mezzo, l’ex numero uno del mondo è diventata mamma due volte e ora ha deciso di riprovarci un’altra volta come d’altronde fatto da molte sue colleghe in passato. Nel torneo 1000 dila vincitrice dell’edizione 2018 degli Australian Open ha esordito con un netto 6-2 6-2 ai danni di Kimbery, n°115 del ranking mondiale, dimostrando di avere già un livello tale da poter competere in un torneo tra i più importanti del calendario. Ora, per, un possibile scontro al secondo turno contro l’ultima vincitrice di Wimbledon, la ceca Marketa Vondrousova, la quale deve però ancora giocare il suo match d’esordio contro l’egiziana ...

