Writer imbrattano l' arco della Galleria Vittorio Emanuele a Milano | video

(Di martedì 8 agosto 2023) Lunedì sera, 7 agosto, tre giovani vestiti di nero si sono arrampicati sul monumento milanese in Piazza Duomo e hanno sfregiato l'ingressoII, tra gli sguardi dei passanti e dei turisti in piazza. Non ancora quantificati i danni del blitz. I tre giovani, fuggiti dopo la loro "opera", non sono ancora stati identificati.