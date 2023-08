William Friedkin | Sky propone una programmazione speciale in ricordo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 agosto 2023) Sky ha deciso di organizzare unainteramente dedicata al registain occasione della sua scomparsa. Sky ha deciso di rendere omaggio al regista americano, scomparso ieri all'età di 87 anni a Los Angeles, con unanella giornata di oggi, martedì 8 agosto. In tal modo Sky intende celebrare la straordinaria carriera del cineasta premio Oscar. In base a quanto comunicato, alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW verrà trasmesso L'esorcista, capolavoro horror della storia del cinema che nel 1974 vinse due premi Oscar, alla miglior sceneggiatura non originale e al miglior sonoro, nonché quattro Golden Globe al miglior film drammatico, alla miglior regia, alla miglior attrice …