William Friedkin | Sky lo omaggia con L’Esorcista e il doc sul regista premio Oscar

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 8 agosto 2023) Skylo scomparsotrasmettendo stasera il suo capolavoro,, e il doc Nella mente de– Le confessioni diin cui ilsi racconta Sky rende omaggio a, il celebrescomparso ieri all’età di 87 anni,e autore di grandi pellicole, con una programmazione speciale, in onda oggi 8 agosto, per celebrare la sua straordinaria carriera.– una scena del film (foto Warner Bros. Entertainment Inc. andPeter Blatty, trustee of The...