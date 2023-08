William Friedkin | i magnifici 7 film di uno dei più grandi registi di sempre

(Di martedì 8 agosto 2023) Setteper ricordare, uno dei padri del cinema moderno e dei cineasti più importanti di. Un rivoluzionario, un creatore di immaginari, un artista poliedrico e un uomo dalla statura intellettuale superiore. C'è un vecchio detto secondo cui in ogni gruppo di amici che si rispetti ci sia un outsider. Uno strano, anzi, "quello" strano. Quello che èpronto a fare casino, che ha lo sguardo diverso. Quello costantemente sopra le righe, impenetrabile, a volte incomprensibile anche da chi gli vuole più bene. O lo millanta. Il detto dice che se non ricordi nessuno che corrisponda a questa descrizione allora quello strano sei proprio tu. Probabilmente se l'avessero chiesto alui avrebbe avuto l'arguzia di puntare il dito verso se ...

Sky rende omaggio a, il celebre regista appena scomparso all'età di 87 anni, Premio Oscar ® e autore di grandi pellicole, con una programmazione speciale, in onda oggi 8 agosto, per celebrare la sua ...Probabilmente se l'avessero chiesto alui avrebbe avuto l'arguzia di puntare il dito verso se stesso. E poi si sarebbe fatto una sonora risata. Hurricane Billy, Wild Billy, più tardi ...Per tuttiera l'autore de 'L'esorcista'(1973), il film più terrorizzante di sempre, quello che portava il Male dentro le nostre vite quotidiane proprio come accadeva a Ellen Burstyn ...

Philippe, che narra la genesi di L'Esorcista, ed esplora le profondità della mente di William Friedkin Sky rende omaggio a William Friedkin, il celebre regista appena scomparso all’età di 87 anni, ...In occasione della scomparsa del grande regista William Friedkin, questa sera su Sky una programmazione speciale.