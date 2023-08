William Friedkin | è morto il regista de L' esorcista

(Di martedì 8 agosto 2023) Il cineasta Premio Oscar era atteso alla Mostra del cinema di Venezia per il film The Caine Mutiny Court-Martial con Kiefer Sutherland. Aveva 87 anni

A Hollywood, negli anni 70, lo chiamavano "Wild Bill".aveva fama di iracondo e di intrattabile, pare che sul set fosse un'iradiddio. Personaggio complesso, anche autodistruttivo. Capace di totalizzare incassi miliardari con Il braccio ...Era atteso a settembre alla Mostra del cinema di Venezia con il film Fuori Concorso The Caine mutiny court - martial, tratto dalla piece teatrale di Herman Wouk premiata col PulitzerIl Presidente, il Direttore generale, il Consiglio di amministrazione, il Direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e La Biennale di Venezia tutta ricordano con ...

Il cineasta Premio Oscar era atteso alla Mostra del cinema di Venezia per il film The Caine Mutiny Court-Martial con Kiefer Sutherland. Aveva 87 anni ...Friedkin ha avuto 2 figli: Cedric Friedkin nato nel 1976 dalla relazione con Jennifer Nairn-Smith (non sposata) e poi Jack nato nel 1980 dalla seconda moglie Lesley-Anne Down.