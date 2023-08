William Friedkin | con “L’esorcista” ha svelato la vera natura del Male

Leggi su velvetmag

(Di martedì 8 agosto 2023) Il nome diè legato al film horror per antonomasia,, in grado di terrorizzare anche a distanza di mezzo secolo. Esponente della New Hollywood, tra più importanti e al contempo “bistrattati”, si è spento a Los Angeles all’età di 87 anni. Negli Anni Settanta, ad Hollywood era stato ribattezzato come Wild Bill. Nell’ambiente, aveva infatti fama di essere intrattabile e, per estensione, scomodo: eppureè stato tra gli autori più importanti della New Hollywood. Capace di spaziare tra i generi, dai drammi intimisti “da camera” come Festa di compleanno (1968) al cinema queer, con la trasposizione della pièce teatrale di Festa per il compleanno del caro amico Harold (1970), deve la sua fama principalmente allo “scandaloso” e “detto” ...