(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – Suarrivanoper le. Ad annunciarle è il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. "Stiamo introducendo la possibilità di condividere il tuo schermo durante una videochiamata su", dice, spiegando in una nota che – che si tratti di condividere documenti di lavoro, riguardare delle foto insieme alla propria famiglia, pianificare una vacanza, fare shopping online con gli amici, o semplicemente aiutare i nonni con la tecnologia -, la condivisione dello schermo permetterà di mostrare in diretta il proprio schermo durante una videochiamata. Si potrà avviare la condivisione cliccando sull'icona "Condividi" e scegliendo se condividere solo un'applicazione specifica o l'intero schermo. Inoltre, si potranno effettuare le...

Ad annunciarle è il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg Suarrivanofunzioni per le videochiamate . Ad annunciarle è il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. "Stiamo introducendo la possibilità di condividere il tuo schermo durante una ...... oltre alleparti high - tech che emergono ogni giorno in un settore aftermarket in evoluzione. Facebook TwitterPinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (2) Mercato ...Facebook TwitterPinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) Fiat Strada Ultimi articoli in: FiatFiat Multipla e 500XL per conquistare il segmento C

Whatsapp, nuove funzioni per le videochiamate: ecco quali Adnkronos

(Adnkronos) – Su Whatsapp arrivano nuove funzioni per le videochiamate. Ad annunciarle è il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. “Stiamo introducendo la possibilità di condividere il tuo schermo dur ...(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2023 "Parte oggi la campagna informativa di Fratelli d'Italia sui risultati del governo Meloni. Risultati copiosi e risultati da molti inattesi ma importanti per finalm ...