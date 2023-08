WhatsApp Introduce la Condivisione dello Schermo durante le Videochiamate | Nuove Funzionalità per una Migliore Esperienza

(Di martedì 8 agosto 2023), la piattaforma di messaggistica popolare in tutto il mondo, ha recentemente annunciato l’introduzione di dueper leche renderanno le interazioni ancora più interessanti e coinvolgenti. Lecaratteristiche includono lae il supporto per la modalità landscape, … ?

La beta 2.23.16.19 diper Androidle chat vocali per comunicare all'interno dei gruppi . La funzione, riferisce WABetaInfo, è già disponibile per alcuni iscritti al programma di test su Play Store e ...Si, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di ... ANSA redazione 04/08/2023 4 3 minuti di lettura Facebook TwitterTelegram Share via Email ...Il tam tam dei messaggi ha immediatamente riempito le chat di. Dopo i primi rilievi i ... senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica onello Stato, ovvero ...

WhatsApp introduce le chat vocali di gruppo su Android SmartWorld

Il rischio secondo il presidente provinciale Faib Confesercenti Prato, Nicola Piacquadio, è quello di creare malumore e confusione fra i clienti ...Dopo circa due mesi dall'avvistamento nelle versioni beta di iOS e di Windows ( in quella per Android era arrivata prima) la condivisione dello schermo durante le videochiamate WhatsApp sta arrivando ...