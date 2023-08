Wes Anderson premiato al Festival di Venezia 2023

Leggi su tuttotek

(Di martedì 8 agosto 2023) Sarà assegnato nel corso della 80esima edizione deldiil premio Cartier Glory to the Filmmakera Wes, che presenterà suo nuovo film La meravigliosa storia di Henry Sugar in prima mondiale alla Mostra La Biennale diha annunciato l’attribuzione a Wesdel premio Cartier Glory to the Filmmaker nel corso dell’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che avrà luogo dal 30 agosto al 9 settembre. Il premio è dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo e la consegna del premio Cartier Glory to the Filmmaker a Wesavrà luogo venerdì 1 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 14.30, prima della ...