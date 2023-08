(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Adin Italia vanno avanti. L'tà è garantita al Nord, al Centro, al Sud e nelle isole, per l'avanzamento delle 31chesta realizzando in partnership con una filiera di 10.500 imprese, e una forza lavoro che solo in Italia per il Gruppo conta oltre 16.300 occupati, tra personale diretto e di terzi. Delle persone occupate, circa 9.500 sono concentrate al Nord e oltre 6.800 al Centro e al Sud, isole comprese. Un impegno a realizzare le infrastrutture più rapidamente possibile, insieme a tutta la filiera, con le donne e gli uomini coinvolti nelle lavorazioni, che contribuirà alla realizzazione di alcuni dei più importanti progetti di mobilità sostenibile su cui l'Italia sta ...

Webuild, ad agosto cantieri operativi per le 31 grandi opere in corso Notiziario USPI

