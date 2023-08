Webuild | ad agosto cantieri operativi per le 31 grandi opere in corso

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Adin Italia vanno avanti. L’tà è garantita al Nord, al Centro, al Sud e nelle isole, per l’avanzamento delle 31chesta realizzando in partnership con una filiera di 10.500 imprese, e una forza lavoro che solo in Italia per il Gruppo conta oltre 16.300 occupati, tra personale diretto e di terzi. Delle persone occupate, circa 9.500 sono concentrate al Nord e oltre 6.800 al Centro e al Sud, isole comprese. Un impegno a realizzare le infrastrutture più rapidamente possibile, insieme a tutta la filiera, con le donne e gli uomini coinvolti nelle lavorazioni, che contribuirà alla realizzazione di alcuni dei più importanti progetti di mobilità sostenibile su cui l’Italia sta ...