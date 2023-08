(Di martedì 8 agosto 2023) Nel 2022aveva venduto in Germania piùelettriche di. Nel 2023 la casamobilistica tedesca stando in testa. Con 41.475 prime immatricolazioni nei primi sette mesi dell'...

Con 41.475 prime immatricolazioni nei primi sette mesi dell'anno,è di nuovo davanti al suo concorrente statunitense, che si è fermato a 40.289 autovetture. Lo dicono gli ultimi dati della ...

Volkswagen torna davanti a Tesla nella vendita di e-auto - Notizie ... Agenzia ANSA

Nel 2022 Tesla aveva venduto in Germania più auto elettriche di Volkswagen. Nel 2023 la casa automobilistica tedesca sta tornando in testa. Con 41.475 prime immatricolazioni nei primi sette mesi dell' ...