L'imprenditore lombardo, che aveva rilevato il 45% di, società già di proprietà di Daniela Santanché e ne era da poco diventato presidente, si è tolto la vita con un colpo di pistola nella ..., il misterioso suicidio di Ruffino e quei sei bigliettini tutti con lo stesso contenuto La morte del presidente diLuca Ruffino è un. Sono troppe le cose che non tornano nel suicidio del manager che aveva rilevato le quote di Santanchè e preso il comando dell'azienda finita nel mirino degli ...Non indagato nel caso. Ruffino era un manager d'esperienza, passato per i Cda di FerrovieNord e Fiera Milano. E aveva fondato Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano, ...

Visibilia, il giallo della malattia di Ruffino prima del suicidio TGLA7

Perché Luca Ruffino si è tolto la vita Dietro il suicidio del manager 60enne di Visibilia, che si è ucciso la sera del 5 agosto, ci sono ancora dei punti non chiari. A ...Perché Luca Ruffino si è tolto la vita Dietro il suicidio del manager 60enne di Visibilia, che si è ucciso la sera del 5 agosto, ci sono ancora dei punti non chiari. A ...