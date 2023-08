Violento tornado negli Usa | 2 morti e un milione senza elettricità | video

(Di martedì 8 agosto 2023) Sulla costa orientale degli Usa a causa del maltempo si sta manifestando un. È emergenza dalla Pennsylvania alla Georgia. Più di 8.000 i voli cancellati. Secondo la Cnn, un 28enne è morto a causa di un fulmine a Florence, in Alabama, e un 15enne ha perso la vita in Carolina del Sud per la caduta di un albero.

Vengono generati da nuvole temporalesche: se ho un, c'è di sicuro un temporale in atto, e anche. Mentre se ho un temporale non è detto che ci sia per forza la tromba d'aria. Il ...La regione della Lombardia è stata vittima di unnubifragio che è riuscito a mettere in ... che ricordano iper via della forma. Al suo interno è presente la stessa rotazione dei venti ...A volte creano un, altre volte fenomeni come il downburst di lunedì notte. Si tratta di un ... l'impatto al suolo è di sicuro più".

Il VIDEO del tornado a Cavallino Treporti: ecco che cos'è una ... Dire

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Un’estate con temperature tropicali che, però, possono scendere in maniera repentina a causa di violenti temporali. Il nord Italia ha provato tutto questo ...