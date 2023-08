VIDEO Ciclismo | Mondiali 2023 | salto di catena per Silvia Persico che fa l’equilibrista | ma la medaglia sfugge

(Di martedì 8 agosto 2023) Ci si è messa anche la sfortuna a frenare la Nazionale italiana di. Oggi si sono assegnate le medaglie nella quarta edizione della cronostaffetta mista e gli azzurri a Glasgow hanno chiuso al quinto posto ai, reduci dall’argento del 2022. Dopo il secondo tempo tra gli uomini Alessia Vigilia, Letizia Paternoster ehanno provato in tutti i modi a difendere un piazzamento nella top-3, ma è arrivato per quest’ultima un clamorosodi. La bergamasca si è ben disimpegnata, ad altissime velocità, non perdendo il controllo della bici e provando addirittura a far rientrare lacon un piede, manovra pericolosissima. Purtroppo però obbligato lo stop e tantissimi secondi persi poi decisivi....

Mondiali didi Glasgow, il ct della cronometro Marco Velo sulla cronostaffetta mista del pomeriggioQueste immagini svelano chiaramente la causa dell'interruzione della prova su strada maschile di ieri ai Mondiali didi Glasgow. Alcuni manifestanti ambientalisti del movimento 'This is rigged' si sono fissati alla strada con del cemento, per essere poi rimossi dalla polizia. Cinque attivisti sono stati ...Un'altra medaglia per l'Italia, la quarta nei Supermondiali diin corso a Glasgow. Elia Viviani la conquista nell'eliminazione. Attesa per la crono individuale di venerdì con Ganna, Van Aert, Pogacar e gli altri grandi protagonisti

Mondiali - Rimonta leggendaria di Filippo Ganna su Daniel Bigham, rivivi il suo oro nell'inseguimento individuale Eurosport IT

Altro giorno e altre gare ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista. A Glasgow, in Scozia, si sono disputati in queste ultime ore gli ottavi ed i quarti di finale della velocità femminile e le qualificazi ...A Glasgow il 21enne azzurro corre la qualifica in 59"911 e strappa un posto per la prova che assegnerà le medaglie. Appuntamento oggi alle 18.25 ...