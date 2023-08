Viaggia senza biglietto e prende a calci | pugni e morsi macchinista e capotreno

... garantendo autonomiadipendere da colonnine elettriche durante i viaggi in camper. Tre sono ... Da valutare inoltre la potenza dell'utilizzo: per chiin camper durante i mesi caldi e non ...Dietro invece simolto bene, c'è molto spazio per le gambe e per la testa, grazie al tetto ... Anche il quadrante digitale riporta le informazioni essenziali,distrarre troppo. I comandi a ...Accade in Cina, dove un evento meteorologico estremo ha dato origine a un vero cratere nell'autostrada. Un'automobile procedeaccorgersene e finisce risucchiata dalla voragine. 8 agosto 2023

Viaggia senza biglietto e prende a morsi macchinista e capotreno Agenzia ANSA

Stava viaggiando con un titolo di viaggio irregolare e quando il capotreno glielo ha fatto notare, ha aggredito con calci, pugni e morsi sia lui che il macchinista: protagonista dell’episodio, ...Stava viaggiando con un titolo di viaggio irregolare e quando il capotreno glielo ha fatto notare, ha aggredito con calci, pugni e morsi sia lui che il macchinista: protagonista dell'episodio, avvenut ...