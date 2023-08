Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)DEL 8 AGOSTOORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLA PRICINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASI SEGNALANO SOLAMENTE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRAFIUMICINO E APPIA A GUIDONIA MONTECELIO, A CAUSA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA, E’ ISTITUITO, FINO AL 12 AGOSTO, IL DIVIETO DI TRANSITO SU VIA BELLAGRA RICORDIAMO CHE DALL’11 AGOSTO E FINO AL 26, SULLA LINEA DELLA METRO A CAUSA DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI BINARI, SARANNO DISPOSTE CHIUSURE ANTICIPATE E LIMITAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CANTIERE PER QUANDO RIGURDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LAVORI DI PONTEZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA, SOSPESA LA ...