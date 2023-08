Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)DEL 8 AGOSTOORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA GUIDONIA MONTECELIO, A CAUSA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA, E’ ISTITUITO, FINO AL 12 AGOSTO, IL DIVIETO DI TRANSITO SU VIA BELLAGRA SULLA LITORANEA IL TRAFFICO RALLENTA NEI PRESSI DI CAMPO ASCOLANO, TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA RICORDIAMO CHE DALL’11 AGOSTO E FINO AL 26, SULLA LINEA DELLA METRO A CAUSA DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI BINARI, SARANNO DISPOSTE CHIUSURE ANTICIPATE E LIMITAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CANTIERE PER QUANDO RIGURDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LAVORI DI PONTEZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA, SOSPESA LA CIRCONE DELLA LINEA FL6-CASSINO, TRA LE STAZIONI DI COLLEFERRO E ...