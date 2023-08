Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

DEL 8 AGOSTO ORE 15.20 SULLA LITORANEA IL TRAFFICO RALLENTA NEI PRESSI DI CAMPO ASCOLANO, TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA RICORDIAMO CHE DALL'11 AGOSTO E FINO AL 26, SULLA LINEA DELLA METRO A CAUSA DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI BINARI, SARANNO DISPOSTE CHIUSURE ANTICIPATE E LIMITAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CANTIERE PER QUANDO RIGURDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LAVORI DI PONTEZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA, SOSPESA LA CIRCONE DELLA LINEA FL6-CASSINO, TRA LE STAZIONI DI COLLEFERRO E CIAMPINO INFINE, SULLA LINEA METRE PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, ...