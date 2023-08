Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CINQUE ARCHI, AD APRILIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI POZZO DELL’INFERNO. PER TRAFFICO, INVECE, ABBIAMO DEI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO. CODE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI PORTO BADINO IN DIREZIONE DI SAN FELICE CIRCEO. MOLTO TRAFFICATA LA FLACCA, CI SONO CODE A TRATTI TRA GAETA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI. LE ALTRE NOTIZIE ALLE 21 AL CIRCO MASSIMO IL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT. DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE AL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE E DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE DI BUS. RICORDIAMO CHE LA METRO B/B1 PROLUNGHERÀ IL SUO ORARIO DI SERVIZIO SINO ALL’1:30 DI NOTTE. TUTTAVIA, SU ...