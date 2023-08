Verso il Piano nazionale chip. Ecco i fondi stanziati dal Cdm

Leggi su formiche

(Di martedì 8 agosto 2023) Il decreto Asset varato ieri dal Consiglio dei ministri anticipa alcune misure urgenti del più vastoper la microelettronica, destinando al settore circa 700 milioni di euro. In particolare viene istituito un credito di imposta maggiorato per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei semiconduttori. Viene cofinanziata las Joint Undertaking, iniziativa pilota promossa tramite ils Act europeo che sosterrà tutte le misure di ricerca accademica e industriale nella microelettronica e le cui prime call avverranno in autunno. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, è atteso per la presentazione delper la microelettronica nelle prossimi settimane. Gli obiettivi sono sostanzialmente tre: attrarre dall’estero le imprese del comparto più ...