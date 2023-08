Verini Pd | “Meloni deve dire a Rocca che De Angelis non può continuare a svolgere il suo ruolo”

Leggi su notizie

(Di martedì 8 agosto 2023) “C’è un retroscena che dice che da Roma avrebbero detto adi non mettere in mezzo il governo e il partito. Mi limito a osservare che il partito e il governo sono già in mezzo”. Così, in un’intervista al quotidiano Il Dubbio, Walter, capogruppo in Commissione antimafia per il Pd. Il senatore ritorna sulle parole di Marcello Desulla strage di Bologna, anche dopo le scuse arrivate pubblicamente ieri dal portavoce della Regione Lazio. (Ansa Foto) – notizie.com“Il governo e il partito sono già dentro questa storia” “De, pur non essendo iscritto, è portavoce di un presidente molto vicino e proposto da FdI, quindi laè già dentro questa storia. Schlein ha fatto bene dunque a chiedere prese di posizione nette facendo rilevare l’incompatibilità di De ...