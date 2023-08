Venom 3 | rivelato il nuovo villain del film

(Di martedì 8 agosto 2023) Finalmente svelato chi è e chi interpreterà il cattivo di3 Dopo le molte speculazioni sull'identità delin3, ora è confermato che il cattivo è proprio Orwell Taylor, personaggio che nei fumetti vuole vendicare la morte del figlio morto a causa die sarà interpretato dall'attore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Chiwetel Ejiofor, già tempo fa, infatti, era stata resa nota la sua presenza nel cast ma non il ruolo che avrebbe interpretato. Dopo un lungo periodo di mistero ora lo scooper Daniel Richtman ha annunciato che Ejiofor è stato scritturato per3 nel ruolo delprotagonista Orwell Taylor del terzo episodio …

