Venezia | quale futuro per il bomber finlandese Joel Pohjanpalo?

Leggi su 11contro11

(Di martedì 8 agosto 2023) Ildeldel, ilè in bilico. Sul forte centravanti, vice capocannoniere della scorsa Serie B con 19 gol c’è, infatti, l’interesse di vari club. Il nativo di Helsinki, dopo una super stagione ha riacceso su di sé i riflettori di tantissime squadre., infatti, dopo un grande inizio di carriera che lo ha portato ad esordire anche in Bundesliga con la maglia del Leverkusen, ha subito un calo dovuto anche a tanti infortuni. La stagione trascorsa nella laguna diha, dunque, dato auna seconda opportunità calcistica. Il ragazzo che ha trascinato i veneti fino ai play off, persi contro il Cagliari, ora può spiccare nuovamente il volo. Le opzioni per il suosono varie, ...