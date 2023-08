Vendere la casa familiare all’insaputa del coniuge | la legge è pericolosa e si rischia tanto

(Di martedì 8 agosto 2023) La separazione comporta una serie di conseguenze, tra cui l’assegnazione dellaad uno dei coniugi. Per evitarla, si puòl’immobile? L’assegnazione dellain seguito alla separazione coniugale può causare una serie di problemi, soprattutto se il proprietario è costretto ad abbandonarla per cederla all’ex partner. A chi viene assegnata ladopo la separazione? (ilovetrading.it)Nella maggior parte dei casi, il giudice la assegna alla moglie, a prescindere che sia proprietaria o meno. Per la, infatti, l’attribuzione va effettuata nell’interesse dei figli e questi ultimi, soprattutto se giovani, vivono con la madre. In pratica, se ci sono figli minori (oppure maggiorenni a carico), salvo eccezioni, la...

...- Luogo Comune - Offriamo prodotti sostenibili e soluzioni rispettose dell'ambiente per lae l'... Elena Umanità - Cucina Verde - L'obiettivo èonline piani nutrizionali e percorsi benessere....a Latronico dopo aver letto un articolo proprio della Cnn sull'iniziativa del Comune dicase a buon mercato già abitabili e non ruderi per un euro. Leggendo l'articolo nella suadi El ......discariche cercando qualcosa danella spazzatura, per comprare un po' di pane" dice Shakura Mohammed. E ancora: "Speriamo di ricevere qualcosa in modo che almeno le donne possano stare a...

Vendere casa, ecco cosa serve per raggiungere l'obiettivo nel 2023 Trend-online.com

La decisione è maturata in seguito all'omicidio di George Floyd perché quel fatto "ha mostrato al mondo come noi neri in America siamo stati trattati per secoli", ha affermato Nadine Dawkins, donna di ...Uno studio dell'agenzia immobiliare Benham & Reeves ha stimato che le case che appartengono a cittadini stranieri in Inghilterra e Galles raggiungono un valore di 78,8 miliardi di sterline, circa 90,5 ...