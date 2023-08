Vela | Mondiali 2023 | Tita Banti alle prese con un cambio regolamentare che ha modificato valori e gerarchie

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Mancano pochi giorni al via dei Campionatidiolimpica a classi unificate, in programma a L’Aia dall’11 al 20 agosto e valevole come primo evento globale di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. La rassegna iridata assegnerà circa il 40% delle quote olimpiche complessive in palio per la prossima edizione delle Olimpiadi. Fari puntati in casa Italia sul Nacra 17, fiore all’occhiello dellatricolore nell’ultimo lustro con tre equipaggi attualmente in grado di ambiremedagliein Olanda. Parliamo di Vittorio Bissaro/Maelle Frascari, Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei e soprattutto dei Campioni Olimpici e iridati in carica Ruggeroe Caterina. Il 31enne trentino e la 36enne romana sono ...