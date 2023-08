Vecchie 10 lire | se hai in casa un esemplare così è pagato fino a 17 mila euro

Leggi su blowingpost

(Di martedì 8 agosto 2023) Lesvalutatenon sono più in giro ormai da più di vent’anni. Quanto alle monetine, poi, quelle sono sparite dalla scena da ancora più tempo. Per esempio quelle da 10. Il che non significa che non se ne trovino più, ma che sono abbastanza rare, cosa che ovviamente può farne lievitare il valore di mercato a quote decisamente interessanti. Scopriamo nell’articolo di oggi quali sono gli esemplari dal valore più importante. I collezionisti le cercano col lanternino, perché stanno acquistando quotazioni sempre più generose. Il bello è che, a pochi decenni dalla dipartita della lira, la probabilità di ritrovarsi indei pezzi vendibili sul mercato numismatico non è affatto da scartare, anzi. Ce le possiamo avere in qualche cassetto su in soffitta o dentro vecchi barattoli polverosi: magari perché ai ...