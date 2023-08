Vacanze | 5 consigli per ritrovare un equilibrio staccando davvero dal lavoro

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Labitalia) - L'estate, si sa, porta con sé la voglia di partire, viaggiare, godersi un po' di meritato relax e staccare la spina. Soprattutto dal. Un aspetto che oggi è sempre più protagonista della nostra quotidianità: basta infatti pensare che, nell'arco della nostra vita, passiamo oltre 90mila ore lavorando e 200 ore all'anno a sognare una vacanza come ha rilevato Glickon nel suo Osservatorio. All'atto pratico, quindi, quanto riusciamo e vogliamogoderci il nostro tempo libero o il nostro viaggio senza pensare all'ufficio, ai colleghi a cui abbiamo delegato le nostre mansioni, ai progetti che stiamo seguendo, alle infinite e-mail che riceviamo a qualunque ora e da qualunque latitudine? Poco, secondo quanto rilevato da Glickon, perché, anche se in ferie, oltre il 40% dei lavoratori controlla le e-mail mentre il 20% ...

