Universiadi | Ungheria ko 13-11 | l' Italia vince la medaglia d' oro nella pallanuoto

(Di martedì 8 agosto 2023) Chengdu, 8 ago. - (Adnkronos) - La Nazionalena dimaschilelad'oro alledi Chengdu. Gli azzurri, guidati dal tecnico Daniele Bettini, si impongono 13-11 sull'. Un percorso senza intralci per l', che conclude il torneo con 8 vittorie su 8 incontri disputati e bissa così l'oro di Napoli 2019. Nove giocatori di movimento a segno per la squadra di Bettini. Gli azzurri partono forte: 3-0 di break. Dopo 29 secondi, è Guerrato a rompere il ghiaccio. Del Basso finalizza un contrattacco, Francesco Faraglia non lascia scampo a Mizsei. I magiari rispondono con la doppietta di Baksa e il mancino di Szeghalmi. Nuovo allungo: reti in sequenza di Campopiano, Guidi e Vitale. De Michelis si oppone al ...

... Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi e Tommaso Martini ha superato agilmente l'con il ... La scherma saluta ledi Chengdu con un totale di otto medaglie dopo le sei giornate di ......Atletica Lecco Colombo Costruzioni ottenuto con i colori della Nazionale Italiana alle... al 7° posto Tereza Ceca Sinova (Repubblica Ceca)con 16"94, non conclude la gara Anna Tot ().... nuoto artistico e pallanuoto si snocciolano al Marine Messe , costruito per leestive ... Occhi puntati non solo su Gregorio Paltrinieri, doppio oro d'. Tra le belle storie che ...

Pallanuoto, Universiadi 2023: Italia-Ungheria 13-11. Gli azzurri confermano la medaglia d'oro di Napoli 2019! OA Sport

La Nazionale universitaria di pallanuoto maschile vince la medaglia d’oro alle Universiadi di Chengdu. Gli azzurri, guidati dal tecnico Daniele Bettini, si impongono 13-11 sull’Ungheria. Un percorso s ...Oggi, martedì 8 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotat ...