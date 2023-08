Universiadi 2023 | pallanuoto | è favola Italia Dopo Napoli è ancora oro

(Di martedì 8 agosto 2023) Chengdu – A quattro anni dalla vittoria a, gli Azzurri dellaUniversitaria vincono. Lo fanno a Chengdu, nell’edizionedelle, che hanno portato all’Team ben 56 medaglie (leggi qui). L’ha battuto una delle storiche avversarie del movimento tricolore. L’Ungheria si è arresa per 11 a 13 e gli Azzurri sono saliti sul primo gradino del podio. Fanno otto vittorie su otto partite. E’nella meravigliosa spedizione tricolore in Cina. Di seguito, il racconto della partita, il tabellino (federnuoto.it) Nove giocatori di movimento a segno per la squadra di Bettini. Gli azzurri partono forte: 3-0 di break.29 secondi, è Guerrato a rompere il ghiaccio. Del ...

Savona . La Nazionale Italiana Universitaria, con quattro atleti savonesi, ha battuto nettamente l'Ungheria per 13 a 11 nella finale delleche si sono concluse oggi a Chengdu in Cina.Estatefinora da incorniciare per il movimento pallavolistico italiano : dopo la vittoria degli Europei U17 delle Azzurrine allenate da Pasquale D'Aniello e degli Azzurrini di Monica Cresta, l'inno ...Bissando l'oro conquistato a Napoli nel 2019, l'Italia della pallanuoto maschile mette in bacheca il quinto successo nella storia delle. Quattro le medaglie d'argento e 6 quelle di bronzo.

Universiadi 2023, l'oro del napoletano Dario Cavaliere ilmattino.it

Si è chiusa oggi, nella data fortunata secondo la tradizione cinese, martedì 8 agosto (8/8), con la Cerimonia di Chiusura scattata alle ore 20.00 locali (8.00 PM), a Chengdu, in Cina, la 31ma edizione ...Taipei 2017, Napoli 2019, Chengdu 2023. Tre edizioni delle Universiadi per Dario Cavaliere, che si è imposto sulle pedane cinesi, mettendo in bacheca una medaglia d’oro luccicante, ...