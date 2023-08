Universiadi 2023 | l’Italia conquista 56 medaglie | superata l’edizione di Napoli

(Di martedì 8 agosto 2023) 56da record perdegli Universitari alledi Chengdu. Gli Azzurri sono quarti al mondo con uno eccellente sprint finale sulle altre Nazioni, sui podi delle varie discipline in programma.17 ori, 18 argenti e 21 bronzi: “Siamo orgogliosi di questi risultati, testimoniano che lo sport universitario è vivo e cresce di giorno in giorno. La nostra Federazione non poteva avere un debutto migliore” ha detto il presidente di FederCusi, Antonio Dima, come riporta la nota di cusi.it.ha superato le 44te alledi2019. Di seguito il racconto delle gare (cusi.it) Nuoto, risultati strabilianti. Anche le ultime 48 ore ...

Estatefinora da incorniciare per il movimento pallavolistico italiano : dopo la vittoria degli Europei U17 delle Azzurrine allenate da Pasquale D'Aniello e degli Azzurrini di Monica Cresta, l'inno ...Bissando l'oro conquistato a Napoli nel 2019, l'Italia della pallanuoto maschile mette in bacheca il quinto successo nella storia delle. Quattro le medaglie d'argento e 6 quelle di bronzo.La Nazionale Italiana Universitaria, con quattro atleti savonesi, ha battuto nettamente l'Ungheria per 13 a 11 nella Finale delleche si sono concluse oggi a Chengdu in Cina. Gli azzurri terminano così imbattuti il torneo con otto successi in altrettanti incontri. Una vittoria che bissa l'oro conquistato a Napoli nel ...

Ennesima prova di forza per l'Italvolley: battuta la Polonia con un netto 3-0, gli Azzurri di coach Fanizza vincono le Universiadi 2023, bissando l'oro conquistato nel 2019 a Napoli al tie-break ...Agenzia . Nove giocatori di movimento a segno per la squadra di Bettini. Gli azzurri partono forte: 3-0 di break. Dopo 29 secondi, è Guerrato a rompere il ghiaccio. Del Basso finalizza un contrattacco ...