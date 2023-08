(Di martedì 8 agosto 2023) Danze, musica ma soprattutto un'esposione di colore. Per le strade del centro disfilano i Silleteros, i coltivatori e venditori didella zona, in occasione de Feria de las Flores, ...

Danze, musica ma soprattutto un'esposione di colore. Per le strade del centro di Medellin sfilano i Silleteros, i coltivatori e venditori di fiori della zona, in occasione de Feria de las Flores, ...... sporca, consunta dal tempo, più simile alla periferia degradata di una metropoli che ad un angolo di una ridente cittadina lacustre, in un'die allegria, in grado di trasmettere ...Distante 2.600 anni luce dalla Terra, la nebulosa è un enorme disco di gasm espulsi in seguito alla gigantescadella stella che si trova al centro, oggi una nana bianca. I diversi...

Un'esplosione di colori al Festival dei fiori di Medellin Agenzia askanews

Medellin, 8 ago. (askanews) - Danze, musica ma soprattutto un'esposione di colore. Per le strade del centro di Medellin sfilano i Silleteros, ...Decine di video comparsi sui principali social network con i cittadini australiani tutti “col naso all’insù” a osservare l’impressionante lampo di luce ben osservabile in particolare nei cieli dell’ar ...