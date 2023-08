Una cena e il caso è chiuso Rocca | De Angelis resta al suo posto

(Di martedì 8 agosto 2023) Il presidente della Regione Lazio: "Non revoco la fiducia, spero sue scuse siano percepite come le ho percepite io. Fondamentale rispettare sentenze"

di coppia per Giorgia Meloni e Matteo Salvini che domenica sera si sono dati appuntamento alla "...reunion prima del cdm di lunedì 7 agosto. Le foto sono comparse sui profili social del locale. ...Il 17 agosto a Castel di Tora (RI) sisotto uno splendido cielo stellato Immerso innatura rigogliosa e circondato dal Lago del Turano, Castel di Tora è la combinazione perfetta di storia, ......assisté Piero Strozzi di truppa e di vettovaglie' e il Re di Francia 'gli mantenne e pagò... 'Il Conte v'aspetta a' Luigi Bisconti.

Una cena dall'Emilia per la Romagna Slow Food

Cena di coppia per Giorgia Meloni e Matteo Salvini che domenica ... I due erano con i rispettivi partner, Francesca Verdini per il leader della Lega e Andrea Giambruno per il premier. Una reunion ...Il clima era conviviale, vino rosso e bistecche alla fiorentina. Cena di coppia per Giorgia Meloni e Matteo Salvini che domenica sera si sono dati appuntamento alla ...