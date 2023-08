Un volo da 4 metri durante un concerto al Circo Massimo | grave un 14enne

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 8 agosto 2023) Un, per assistere aldi Travis Scott in programma ieri ala Roma, si è arrampicato , insieme ad altre persone, all’interno del Parco archeologico sulla terrazza del Palatino. Per eludere il controllo della vigilanza del Parco, è caduto accidentalmente in una buca da un’altezza di circa 4. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco....