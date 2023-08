Un decalogo | stilato dalla Fondazione Carolina Picchio | per aiutare i giovani a connettersi a sé e agli altri in modo consapevole Per esempio? «Assicurati di goderti pienamente ciò che ti sta attorno | prima di condividere sui social»

(Di martedì 8 agosto 2023) C’è chi prepara pinne e maschere, chi rispolvera bussola e scarponcini. In partenza per le vacanze, ci sono però anche altre cose che i nostri ragazzi dovrebbero mettere in valigia. Percon se stessi e con glinel migliore dei modi. Ecco allora ildaa conclusione del progetto di inclusione e formazione scolastica “Gentilezza Digitale” promosso da Crédit Agricole Italia e realizzato da CASCO Learning. Un elenco ragionato di strumenti preziosi, che sono l’equipaggiamento giusto per iper affrontare le esperienze estive ma anche la vita, in generale. ...

Giovani e gentilezza digitale, i valori da... portare nello zaino per un'estate sicura e serena Ilda Fondazione Carolina dedicato ai nostri ragazzi per connettersi con se stessi e con gli altri nel migliore dei modi, quest'estate: 10 strumenti preziosi, che sono l'equipaggiamento ...Ecco undalla Protezione Civile di buone pratiche da adottare quando ci si trova dentro una tempesta LE PREVISIONI IN TEMPO REALE " I temporali possono scoppiare all'improvviso anche ...Ecco undalla Protezione Civile di buone pratiche da adottare quando ci si trova dentro una tempesta LE PREVISIONI IN TEMPO REALE " I temporali possono scoppiare all'improvviso anche ...

Giovani e social, 10 regole per un'estate sicura Io Donna

Per connettersi con se stessi e con gli altri nel migliore dei modi. Ecco allora il decalogo stilato da Fondazione Carolina a conclusione del progetto di inclusione e formazione scolastica “Gentilezza ...Chi, in questo super esodo sta andando o è appena arrivato in montagna per trascorrere le ferie al fresco tra passeggiate, trekking e scalate, deve considerare una serie di regole d’oro per fare vacan ...