Un anno fa l’alluvione a Monteforte Irpino | Giordano pronto a fare il punto

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 5 minutiA undalla terribile alluvione che ha sconvolto il territorio di, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Costantinoha deciso di convocare per il giorno 9 agosto alle ore 10,30 nella Casa della Cultura isi e i giornalisti perildella situazione sugli interventi programmati, finanziati e realizzati. “Ci è sembrato opportuno e doveroso organizzare questo incontro – dibattito per discutere insieme dei progressi e del grandissimo lavoro svolto sin qui dalla mia Amministrazione in collaborazione con gli uffici comunali – spiega il sindaco – quanto abbiamo vissuto unfa ci ha segnato profondamente, anche se sin dal giorno dopo le alluvioni, ci siamo rimboccati le ...

...c'è grande aspettativa per quella che si prospetterebbe essere'...per quella che si prospetterebbe essere'ospite dell'di ...per raccogliere fondi a favore della ricostruzione post -...Dall'altro abolendo'iniqua redistribuzione delle scelte ... corrisponde all'8xmille dell'Irpef versata all'erario ognidai ...una campagna per aiutare le popolazioni colpite dall'in ......e nel caso vi siano situazioni emergenziali comein ... PONTE DI MESSINA "Per permettere'assunzione di tecnici dall'alta ...pesca per cercare di alleviare le criticità indotte quest'da ...