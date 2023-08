Ultime Notizie – Tragedia di Marcinelle 8 agosto 1956 | tra le più gravi stragi minerarie al mondo

(Di martedì 8 agosto 2023) Una delle piùtragediedella storia si verificò l’8, nella miniera di carbone di Bois du Cazier (appena fuori la cittadina belga di) dove si sviluppò un incendio che causò una strage. Morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, per le ustioni, il fumo e i gas tossici. Causa dell’incidente, rivela Focus Cultura Storia, fu un malinteso sui tempi di avvio degli ascensori. Si disse che all’origine del disastro fu un’incomprensione tra i minatori, che dal fondo del pozzo caricavano sul montacarichi i vagoncini con il carbone, e i manovratori in superficie. Il montacarichi, avviato al momento sbagliato, urtò contro una trave d’acciaio, tranciando un cavo dell’alta tensione, una conduttura dell’olio e un tubo dell’aria compressa. Erano le 8 e 10 quando le scintille ...

La stretta sui piromani Le cronache delleore ci hanno consegnato una Sardegna in ginocchio ... Le novità sulla telefonia mobile Buoneper i consumatori arrivano dalla norma che impone di ...Una pioggia di missili ha investito nelleore molte regioni dell'Ucraina: la risposta della Russia agli attacchi alle navi sul Mar Nero.(e della Nato) Dossier - Sentieri di guerra Le...... se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Kiev: attacco russo contro condominio a Pokrovsk, almeno 5 morti. LIVE Sky Tg24

L’ultima variante individuata è la EG.5, denominata Ebis. Fa parte della famiglia Omicron, che si è stabilizzata a livello globale alla fine del 2021. Ma non è particolarmente aggressiva: non ha ...(Adnkronos) – La Roma valuta Duvan Zapata. Secondo le ultime news di calciomercato, la società giallorossa potrebbe puntare sul 32enne attaccante dell’Atalanta per completare il reparto offensivo ...