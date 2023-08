Ultime Notizie Roma del 08-08-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno e di 8 morti e 67 feriti il bilancio dell’attacco missilistico Russo avvenuto nella notte nel Ucraina orientale fra le vittime si contano almeno 5 civili feriti due bambini 7 persone delle squadre di soccorso e 29 agenti di polizia sventato Intanto ieri un attentato al presidente dell’INPS il servizio di sicurezza arrestato Un informatore dei servizi sociali russi che la vigilia del recente viaggio del presidente nella regione di Nico live stava raccogliendo informazioni sulla visita programmata dichiarato il servizio di sicurezza spiegando che l’informatore ha cercato di scoprire l’ora i luoghi del percorso per capo dello Stato nella regione vediamo il Niger La diplomazia arresta in modo preferibile per risolvere la crisi causata dal colpo di stato Ha detto il segretario di stato ...