Ultime Notizie Roma del 08-08-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)dailynews radiogiornale e venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in su e in corso al Bois du cazier la cerimonia per il sessantasettesimo anniversario della tragedia di Marcinelle dove morirono 262 minatori di cui 136 italiani da cerimonia avuto inizio Come da tradizione nel piazzale antistante La Miniera presenti Oltre alle autorità locali e federalberghi il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani La regina emerita del Belgio Paola Ruffo di Calabria Ambasciatore italiano Belgio Federica Favi è l’ambasciatore italiano presso la nato Marco Peronaci la cerimonia è iniziata con la benedizione della Campana Maria Mater orphanorum seguita dai 262 gruppi che hanno ricordato le vittime della tragedia del 1956 i loro nomi come ogni anno sono stati letti una uno di fronte a una platea rimasta in commosso in silenzio subito dopo ...