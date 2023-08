Ultime Notizie Roma del 08-08-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)dailynews radiogiornale martedì 8 agosto Buona giornata da Francesco Vitale via libera decreto omnibus più licenze per i taxi e lotta al Caro voli per lievo sul extra profitti delle banche per ilin arrivo pacchetto di aiuti militari americani attacco a bilancio sale a 7 morti 57 feriti il bombardamento sventato attentato a del Niger inviato americana incontri golpisti discussioni difficili giovedì vertice dei leader e eco-watt stadio akamai militari naufragio al largo della Tunisia 11 morti e 44 dispersi Papa Francesco criminale lo sfruttamento dei migranti Travis Scott al Circo Massimo e poi ancora in Grecia un tifoso della e Che pugnalata morte da ultra della Dinamo Zagabria terremoto di magnitudo 3.1 tra le province di Modena e Reggio Nepi centro vicino al di Frassinoro ipocentro 15 km di profondità non si segnalano danni a persone o cose ...