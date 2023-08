Ultime Notizie Roma del 08-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri durato quasi tre ore ha provato due decreti Omnibus il decreto Aspè per gli investimenti e quello giustizia entrambi toccano diversi temi dal nodo dei taxi di interventi contro il toro vuole il ponte di Messina il dalle norme sul processo penale a quelle sugli incendi e sul covid e secondo cambiamo ora argomento e torniamo a parlare del caso De Angelis che chiede scusa ma non si dimette Marcello si è scusato ma non ha dato le sue dimissioni responsabile istituzionale della comunicazione della regione Lazio è finito nella bufera per le sue affermazioni sulla strage di Bologna Qui ha sconfessato la matrice neofascista dichiarano Innocenti Mambro Fioravanti ciavardini il posto su Facebook in cui faceva questa affermazione ha scatenato le critiche così Il diretto ...