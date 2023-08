Ultime Notizie Roma del 08-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)dailynews radiogiornale lunedì 7 agosto Buona giornata da Francesco Vitale in studio Niger caduto l’ultima totale covass chiuso lo spazio aereo del paese rientra un gruppo di militari italiani lo stadio dei golpisti Nigeria Senegal Costa d’Avorio è benigno e pronti a intervenire l’Algeria l’impero cell Sara incendiato Chi è Pechino e colloqui dice da Vittoria storica per l’Ucraina due naufragio al largo di Lampedusa 2 morti oltre 30 di Percy il soccorso in mare il salvataggio di migranti bloccati da 48 ore su una scogliera oltre 40 roghi in Sardegna evacuate abitazioni tra posata e Siniscola fiamme anche a poi le immagini parlano di incendi anche in Sicilia mostra Zuckerberg sfida sul ring diretta streaming il numero 1 di metà usiamo una piattaforma affidabile sparatoria Washington tre morti e due feriti si tratta della seconda sparatoria in un mese a Washington a ...