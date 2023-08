Ultime Notizie – Portogallo in fiamme | roghi in tutto il Paese | le ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 agosto 2023) Anche ilbrucia. Numerosi incendi sono stati registrati inil. I tre più estesi interessano la regione di Odemira, nel sudovest, Leira, nel centro, e Cinafaes, nel nord. Più di mille vigili del fuoco sono stati mobilitati per spegnere le. A Odemira, sono state tratte in salvo 1.400 persone da una ventina di villaggi e campeggi. I circa 15 focolai della regione hanno distrutto 7 mila ettari di terreno. Negli ultimi giorni, sono rimasti ustionate 55 persone, sopratsoccorritori. Le temperature, che hanno superato i 40 gradi, insieme ai forti venti e alla siccità dei terreni hanno contribuito alla crisi di questi giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione