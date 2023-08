Ultime Notizie – “No concerti al Circo Massimo”

(Di martedì 8 agosto 2023) Ilè un monumento e, in quanto tale, va rispettato. Per questo non verrà più dato parere favorevole all’uso dell’area per irock. La direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, interviene all’indomani dello spettacolo del rapper Travis Scott che ha richiamato oltre 60mila persone che hanno ballato e saltato per tutta la sera tanto che molti si sono lamentati dell’effetto-terremoto prodotto dallo show. “Visto quello che è successo, anche in relazione alla pubblica incolumità e alla conservazione e tutela del patrimonio archeologico, – spiega la Russo all’AdnKronos – noi daremo parere negativo a questo tipo di eventi. Personalmente ritengo che ilsia un monumento e in quanto tale debba essere rispettato e debba ospitare solo ed esclusivamente ...

Fugge dallo zoo di Lignano, il pellicano Giuliano se ...Il successo di House of the Dragon ha ravvivato quell'amore per il mondo di Game of Thrones che si era assopito, almeno in gran parte dei fan, durante lestagioni della serie: l'attesa per i successivi spin - off è dunque di quelle importanti, e anche buona parte dei protagonisti dello show sembrano vivere appieno l'hype. Nonostante si parli di ...ARTICOLO PRECEDENTE Oroscopo Paolo Fox mercoledì 9 agosto 2023: Cancro organizzato ARTICOLO SUCCESSIVO Estrazione VinciCasa di martedì 8 agosto 2023: i numeri di oggiEstrazioni del ...

Armi a Russia, Gb sanziona aziende Turchia, Svizzera, Eau. LIVE Sky Tg24

Sistemata la faccenda riguardante il portiere con l'arrivo di Sommer, in casa Inter è partito all'assalto al centravanti. Tanti i nomi sul tavolo con il focus su questi profili: Balogun, Beto, Morata, ...In attesa di cedere per poter iscrivere i nuovi acquisti, i catalani hanno preso il 16enne tedesco dal Friburgo: tutti i dettagli dell'operazione ...