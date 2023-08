Ultime Notizie – Neymar “non ha mai chiesto di lasciare il Psg”

(Di martedì 8 agosto 2023) “hadiil Psg? Non posso confermare una notizia che non esiste. L’Equipe sta spargendo fake news. Queste informazioni stanno uscendo da qualche parte, ora proviamo a capire perché”. E’ questa la secca smentita del padre diJr. a PL Brasil in merito alla notizia de L’Equipe di ieri che raccontava di una rottura tra il Psg e il figlio e il possibile ritorno al Barcellona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina, ultime notizie. Crimea, potenti esplosioni nell’area della base russa. Aiuti militari Usa a ... Il Sole 24 ORE

Un colpo di scena incredibile in Serie A. L'agente si è scagliato contro alle scelte societarie: ora andrà via subito, la verità ...Il giardiniere spiega che ora si cercano di piantare degli alberi della regione mediterranea e che i primi tentativi non stanno andando male. Il parco e il Palazzo, antica residenza dei re prussiani ...