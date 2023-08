Ultime Notizie – Meteo oggi | ecco le previsioni per i prossimi giorni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 agosto 2023) Entro il weekend torna il caldo africano: prepariamoci a un Ferragosto molto umido e molto caldo, avvertono irologi. Estate Mediterranea prima, Anticiclone Nordafricano poi. La settimana sarà divisa in due da condizioni simili, ma non uguali. Il tempo infatti sarà in prevalenza soleggiato, ma inizialmente avremo temperature gradevoli con l’Estate Mediterranea, poi torneremo a soffrire il caldo nordafricano dopo San Lorenzo, dicono gli esperti del sito www.IL.it. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.IL.it, conferma questa sottile distinzione tra Estate Mediterranea ed Anticiclone Nordafricano: con Estate Mediterranea si intende ildel secolo scorso quando dominava l’Anticiclone delle Azzorre senza eccessi e le temperature massime arrivavano al più a 32-33 gradi. Di contro ...