Ultime Notizie – “Governo non si fermi | estenda ad altri settori”

(Di martedì 8 agosto 2023) “Allora si può fare: è possibile tassare gli extraprofitti, come la Cgil richiede, pressoché inascoltata, da tempo. Adesso però il, dopo questo passo indietro rispetto al ridimensionamento dell’imposta sugli extraprofitti deciso nell’ultima legge di bilancio, non sia un provvedimento estemporaneo, mala decisione assunta sulle banche a tutte le imprese e iche stanno macinando risultati record, e riconsideri anche le recenti scelte fiscali tutte a vantaggio di imprese e profitti”. Così la Cgil nazionale commenta uno dei provvedimenti inseriti nel Dl asset varato ieri dal Cdm. Per la Cgil, infatti “vanno chiamati tutti a contribuire in un momento in cui le fasce popolari del Paese sono in grande sofferenza a causa dell’inflazione, dell’aumento di mutui e affitti, dell’impennata del ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Sono gravi le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro: gli avvocato chiedono che venga trasferito in ...... con gli scontri che nellesettimane si sono intensificati nelle strade della città. La prolungata mancanza di energia elettrica ha lasciato gli obitori della città senza refrigerazione, con ...

Niger ultime notizie, Ue: "Spazio per mediazione fino a giovedì" Adnkronos

L'ormai prossimo approdo di Mbala Nzola a Firenze, che dovrebbe sbarcare in città in serata, è l'ultima riprova di come i dirigenti viola abbiano deciso di seguire le ...Milano, 8 ago. - (Adnkronos) - Nella lista di difensori che l'Inter valuta, c'è anche il nome di Japhet Tanganga. Seppur non una prima scelta dei nerazzurri, il giocatore del Tottenham viene valutato ...