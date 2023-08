Ultime Notizie – “De Angelis? Meloni tace | chiesta chiarezza”

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo le parole sulla Strage di Bologna di Marcello De, “visto che ne avremo l’occasione, chissà se l’ascolto è selettivo o vi sarà ascolto anche sul fatto che abbiamo chiesto di faresulle gravi affermazioni fatte dal responsabile della comunicazione istituzionale del Lazio e su cui Giorgiae il suo governo ancora non hanno detto nulla. Ha ragione il Presidente della Repubblica quando dice che quelle ferite su Bologna sono ferite per tutta la Repubblica”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando dell’incontro governo-opposizioni sul salario minimo fissato per l’11 agosto. Opposizione alla regione Lazio: “Scuse non bastano, subito Consiglio” “Abbiamo depositato la ridi Consiglio straordinario sulle gravissime affermazioni del responsabile della comunicazione istituzionale della ...

Il governo britannico ha annunciato nuove sanzioni contro l'asserita fornitura di componenti per uso militare alla Russia, nell'ambito di un'iniziativa definita dal ministro degli Esteri, James ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ucraina, ultime notizie. Crimea, potenti esplosioni nell’area della base russa. Aiuti militari Usa a ... Il Sole 24 ORE

La conduttrice si gode l’estate da single in famiglia. Tra tuffi, giri in yacht, giochi con il nipotino Cesare e tanto relax. Ecco tutti i dettagli.Molte le testimonianze che confermano la presenza a Khartoum di migliaia di cadaveri in putrefazione, con gli obitori al collasso, senza refrigerazione per i corpi a causa dei continui black out, met ...